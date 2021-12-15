Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında beyaz arpanın kilogramı en yüksek 4,12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar

En düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg

4,555,15Ekmeklik buğdayKg

4,154,50Çakır arpaKg

4,174,20Beyaz arpaKg

4,074,12Kırmızı kabuklu mercimekKg

14,7015,00MısırKg

4,044,08



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