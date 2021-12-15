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Gaziantep Ticaret Borsası

15.12.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çakır arpanın kilogramı 4,07-4,12 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında beyaz arpanın kilogramı en yüksek 4,12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar
En düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg
4,555,15Ekmeklik buğdayKg
4,154,50Çakır arpaKg
4,174,20Beyaz arpaKg
4,074,12Kırmızı kabuklu mercimekKg
14,7015,00MısırKg
4,044,08

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Gaziantep Namaz Vakitleri 15 Aralık Çarşamba

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Öğle
12:31
İkindi
15:01
Akşam
17:22
Yatsı
18:43

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Çarşamba

Atacan Eczanesi
Sehitkamil
Gülşen Çayırlı Eczanesi
Sehitkamil
Huzur Eczanesi
Sehitkamil
İstasyon Ocak Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Korkmaz Eczanesi
Sehitkamil
Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Arpat Eczanesi
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