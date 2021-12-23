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Gaziantep Ticaret Borsası

23.12.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimek kilogramı 14,40-14,50 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 14,40 ila 14,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar
En düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg
4,885,25Ekmeklik buğdayKg
4,254,60Ekmeklik buğday (yemlik)Kg
4,104,20Kırmızı kabuklu mercimekKg
14,4014,50

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Gaziantep Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Perşembe

Baran Eczanesi
Sehitkamil
Ceylan Eczanesi
Sehitkamil
Gelgeç Eczanesi
Sehitkamil
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Sehitkamil
Tarık Eczanesi
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