GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 12,50 ila 12,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar

En düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg

12,5012,75Sert buğday (Güneydoğu)Kg

4,404,85Çakır arpaKg

3,554,60Beyaz arpaKg

3,383,42Ekmeklik buğdayKg

3,804,20MısırKg

3,203,55



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