YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

27.12.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 12,50-12,75 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 12,50 ila 12,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar
En düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg
12,5012,75Sert buğday (Güneydoğu)Kg
4,404,85Çakır arpaKg
3,554,60Beyaz arpaKg
3,383,42Ekmeklik buğdayKg
3,804,20MısırKg
3,203,55

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygulandıran detay! Duygulandıran detay!
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te yüzme şampiyonasını izledi:Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te yüzme şampiyonasını izledi:

Gaziantep Namaz Vakitleri 28 Aralık Salı

İmsak
06:10
Sabah
07:36
Öğle
12:37
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:49

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Salı

Ataoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Çilek Eczanesi
Sehitkamil
Ege Eczanesi
Sehitkamil
Eren Bahar Eczanesi
Sehitkamil
Özmen Eczanesi
Sehitkamil
Semih Eczanesi
Sehitkamil
Bülbülzade Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.