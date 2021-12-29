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Gaziantep Ticaret Borsası

29.12.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 12,50-13 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 12,50-13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar
En düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (sert)Kg
4,454,90Ekmeklik buğdayKg
3,804,15Kırmızı kabuklu mercimekKg
12,5013,00MısırKg
3,473,50

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Gaziantep Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Çarşamba

Emek Ensar Eczanesi
Sehitkamil
Gizemnur Eczanesi
Sehitkamil
Güz Eczanesi
Sehitkamil
Halil İbrahim Eczanesi
Sehitkamil
Nadide Eczanesi
Sehitkamil
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