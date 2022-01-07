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Gaziantep Ticaret Borsası

07.01.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik buğdayın kilogramı 4,05-4,40 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı en yüksek 4,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar
En düşük (TL)En yüksek (TL)Ekmeklik buğdayKg
4,054,40Beyaz ArpaKg
3,954,00Kırmızı kabuklu mercimekKg
12,5013,00MısırKg
3,653,95

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Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Cuma

C. Kamacı Eczanesi
Sehitkamil
Cansuyu Eczanesi
Sehitkamil
Eda Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Kentpark Eczanesi
Sehitkamil
Yonca Eczanesi
Sehitkamil
Derman Eczanesi
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