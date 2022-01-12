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Gaziantep Ticaret Borsası

12.01.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 14,00-14,50 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 14 ila 14,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar
En düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg
14,0014,50Buğday (sert)Kg
4,705,15Buğday (ekmeklik)Kg
3,954,50Arpa (çakır)Kg
4,004,05

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