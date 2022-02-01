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Gaziantep Ticaret Borsası

01.02.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 14-14,50 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 14,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,0014,50Buğday (sert)Kg4,705,10Buğday (ekmeklik)Kg3,904,40Arpa (çakır)Kg3,923,95MısırKg3,583,78

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