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Gaziantep Ticaret Borsası

07.02.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 14-14,50 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 14 ila 14,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,0014,50Buğday (sert)Kg4,705,10Buğday (ekmeklik)Kg3,904,40Arpa (beyaz)Kg3,713,74MısırKg3,603,78

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