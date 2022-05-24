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Gaziantep Ticaret Borsası

24.05.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg15,0015,50Buğday (sert)Kg6,206,90Buğday (ekmeklik)Kg5,706,15Arpa (beyaz)Kg6,106,15MısırKg5,956,10

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