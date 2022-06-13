YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

13.06.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 14,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,5014,50Buğday (sert)Kg7,508,20Buğday (ekmeklik)Kg6,707,40Arpa (çakır)Kg6,806,85MısırKg6,156,25

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandıŞehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı
Yozgat'ta dolu ekili alanlarda hasara neden olduYozgat'ta dolu ekili alanlarda hasara neden oldu
Diyarbakır'da eşini silahla yaralayan koca yakalandıDiyarbakır'da eşini silahla yaralayan koca yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
03:18
Sabah
05:03
Öğle
12:36
İkindi
16:27
Akşam
19:58
Yatsı
21:35
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

Kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.