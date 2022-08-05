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Gaziantep Ticaret Borsası

05.08.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 13,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,5013,80Buğday (sert)Kg7,107,70Buğday (ekmeklik)Kg6,507,35Arpa (çakır)Kg6,306,40MısırKg5,655,85

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Gaziantep arpa

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