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Gaziantep Ticaret Borsası

17.08.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 7,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,5013,70Buğday (sert)Kg7,107,70Buğday (ekmeklik)Kg6,207,10Arpa (çakır)Kg6,106,20MısırKg5,605,80

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