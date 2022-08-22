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Gaziantep Ticaret Borsası

22.08.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,7014,00Buğday (sert)Kg7,107,70Buğday (ekmeklik)Kg5,807,05Arpa (çakır)Kg6,056,15MısırKg5,605,73

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Anahtar Kelimeler:
mercimek Gaziantep borsa ticaret

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