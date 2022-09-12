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Gaziantep Ticaret Borsası

12.09.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 8,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,6013,80Buğday (sert)Kg7,458,05Buğday (ekmeklik)Kg5,807,10Arpa (çakır)Kg6,256,30MısırKg5,355,46

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Anahtar Kelimeler:
buğday mercimek Gaziantep borsa ticaret

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