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Gaziantep Ticaret Borsası

13.09.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 8,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,6013,90Buğday (sert)Kg7,608,30Buğday (ekmeklik)Kg6,457,10Arpa (çakır)Kg6,356,45MısırKg5,425,56

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Gaziantep gaziantep ticaret borsası

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