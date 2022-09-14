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Gaziantep Ticaret Borsası

14.09.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 8,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,6013,90Buğday (sert)Kg7,708,50Buğday (ekmeklik)Kg6,457,10Beyaz ArpaKg6,406,42MısırKg5,455,60

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Anahtar Kelimeler:
buğday Gaziantep gaziantep ticaret borsası

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