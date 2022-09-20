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Gaziantep Ticaret Borsası

20.09.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 14,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,8014,20Buğday (sert)Kg7,508,15Buğday (ekmeklik)Kg5,807,15Beyaz ArpaKg6,436,46MısırKg5,625,73

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