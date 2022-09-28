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Gaziantep Ticaret Borsası

28.09.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,8015,00Buğday (sert)Kg7,708,40Buğday (ekmeklik)Kg6,207,25Beyaz ArpaKg6,506,55MısırKg5,685,80

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Anahtar Kelimeler:
buğday mercimek Gaziantep arpa

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