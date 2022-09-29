YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

29.09.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,8015,00Buğday (sert)Kg7,508,25Buğday (ekmeklik)Kg6,207,25Beyaz ArpaKg6,556,58MısırKg5,685,80

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Gaziantep'te genel kurula katıldı:HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Gaziantep'te genel kurula katıldı:
Sarıyer'de çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandıSarıyer'de çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Mardin Valiliği ormanda budama işi yapan işçilere yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptıMardin Valiliği ormanda budama işi yapan işçilere yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı
Anahtar Kelimeler:
buğday mercimek Gaziantep arpa

Gaziantep Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
04:57
Sabah
06:17
Öğle
12:26
İkindi
15:48
Akşam
18:25
Yatsı
19:40
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Ödev: ''Küvette okuma yaparken çekilmiş bir pozunu gönder!''

Ödev: ''Küvette okuma yaparken çekilmiş bir pozunu gönder!''

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.