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Gaziantep Ticaret Borsası

13.10.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 14,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,0014,30Buğday (sert)Kg7,708,35Buğday (ekmeklik)Kg6,307,25Beyaz arpaKg6,346,39MısırKg5,705,80

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Anahtar Kelimeler:
buğday mercimek Gaziantep arpa

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