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Gaziantep Ticaret Borsası

14.10.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 14,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,0014,20Buğday (sert)Kg7,708,35Buğday (ekmeklik)Kg6,607,20Beyaz arpaKg6,456,47MısırKg5,705,80

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mercimek Gaziantep gaziantep ticaret borsası

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