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Gaziantep Ticaret Borsası dezenfekte edildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.03.2020 17:18 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), hijyen ve korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye’de de görülen korona virüs (COVİD 19) riskine karşı ülke genelinde alınan koruyucu önlemler kapsamında, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) idari hizmet binası özel dezenfektanlarla ilaçlandı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), hijyen ve korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye’de de görülen korona virüs (COVİD 19) riskine karşı ülke genelinde alınan koruyucu önlemler kapsamında, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) idari hizmet binası özel dezenfektanlarla ilaçlandı. GTB hububat ve bakliyat salonları ile idari birimlerde hafta sonu gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarında, koruyucu kıyafetler giyen uzman ekipler, yaklaşık bir saat boyunca, satış salonları, tescil, idari birimler ve numune alma merkezinde ilaçlama yaptı. İlaçlama çalışmaları öncesi personel ve üyelerin yoğun olarak kullandığı noktalarda ise ayrıca detaylı temizlik işlemleri gerçekleştirildi. İlaçlama çalışmalarının yanı sıra hizmet binasının tüm katlarına, girişlerin bulunduğu tüm noktalara ve satış salonlarına da hijyen amaçlı el dezenfektanları kurularak kullanıma sunuldu.
Yapılan dezenfekte çalışmaları ile ilgili bilgi veren GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, borsa hizmet binasında personel ve üyelerin sağlığını korumaya yönelik tedbir amaçlı ilaçlama işlemi gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Halk sağlığının her şeyden önce geldiğine işaret eden Akıncı, “Dünya geneline yayılan korona virüs’e karşı bizde ülke genelinde alınan önlemler kapsamında idari binamızda ilaçlama işlemi yaptırdık. İlaçlama çalışmalarını uygun görülen zaman dilimleri içerisinde periyodik olarak devam ettireceğiz” dedi.

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