YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım:

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım:

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.08.2020 13:44 | Son Güncelleme

SGK’nın hastanelere yaptığı ödemelerde il bazlı hasta rakamlarını göz önüne alması gerektiğine vurgu yapan Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, yapımı devam eden Gaziantep Şehir Hastanesinde de bir blokun acilen Covid-19 tedavisi için hizmete açılmasının Gaziantep için elzem olduğunu söyledi.Daha önce SGK tarafından hastanelere ödenen pandemi ücreti ve yoğun bakım desteğinin durdurulması yönünde alınan kararın özel hastaneleri devre dışı bırakarak salgın mücadelesini olumsuz etkileyeceğini belirten GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, bu uyarısını yineledi.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım:

SGK’nın hastanelere yaptığı ödemelerde il bazlı hasta rakamlarını göz önüne alması gerektiğine vurgu yapan Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, yapımı devam eden Gaziantep Şehir Hastanesinde de bir blokun acilen Covid-19 tedavisi için hizmete açılmasının Gaziantep için elzem olduğunu söyledi.
Daha önce SGK tarafından hastanelere ödenen pandemi ücreti ve yoğun bakım desteğinin durdurulması yönünde alınan kararın özel hastaneleri devre dışı bırakarak salgın mücadelesini olumsuz etkileyeceğini belirten GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, bu uyarısını yineledi. Sağlık Bakanı ve Gaziantep Milletvekillerine destek çağrısında bulunan Başkan Yıldırım, yapımı devam eden Gaziantep Şehir Hastanesinde bir blokun Covid-19 tedavisi için acilen tamamlanarak hizmete açılması gerekliliğine dikkat çekti.
GTO Başkanı Yıldırım, “Üzülerek ifade ediyorum ki, Gaziantep halkı salgın ile sınavında başarısız oldu. Ne yazık ki vaka sayımız ve can kayıplarımız fazla. SGK’nın yaklaşık 1 ay önce pandemi nedeniyle hastanelere verdiği desteğini geriye dönük olarak sıfırlama kararı da özel hastaneleri zor durumda bırakmıştır. Yaşanan süreç nedeni ile normal hasta sirkülasyonu da azalan özel hastaneler ne yazık ki fark ücreti almaya başlamak zorunda kalmıştır. SGK’nın il bazlı hasta rakamlarını göz önüne alarak ödeme yapma şeklinde bir uygulamaya geçmesi gerekiyor. Öte yandan Gaziantep’teki vaka yoğunluğu göz önüne alındığında Gaziantep Şehir Hastanesinde altyapısı uygun bir blok acilen Covid-19’lu hastalara hizmet vermesi için tamamlanmalı. İnanıyorum ki bu noktada pandeminin başlangıcından bu yana cansiperane çalışan Sayın Sağlık Bakanımız ve Gaziantep Milletvekillerimiz bize hak vererek, sesimizi duyacaklardır. Toplum sağlığı için yetkililerin bir an önce bu konuda aksiyon almalarını bekliyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’da trafik kazası: 4 yaralı

Muğla’da trafik kazası: 4 yaralı

Vali Yardımcısı Anlar, Pandemi Komuta Merkezi’ni Ziyaret Etti

Vali Yardımcısı Anlar, Pandemi Komuta Merkezi’ni Ziyaret Etti

Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi

Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi

Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumlarından ürettiği sebzeleri vatandaşlarla buluşturuyor

Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumlarından ürettiği sebzeleri vatandaşlarla buluşturuyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
03:58
Sabah
05:31
Öğle
12:42
İkindi
16:29
Akşam
19:42
Yatsı
21:09

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Bahri Eczanesi
Sehitkamil
Gülten Eczanesi
Sehitkamil
Hasırcı Eczanesi
Sehitkamil
İrem Eczanesi
Sehitkamil
Tarık Eczanesi
Sehitkamil
Albayram Eczanesi
Sahinbey
Barak Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Belediye personeline toplu sözleşme müjdesi

Belediye personeline toplu sözleşme müjdesi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Başkan Kılıç’tan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Başkan Kılıç’tan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Gaziantep'te fabrikanın havalandırmasını tamir ederken düşen işçi öldü

Gaziantep'te fabrikanın havalandırmasını tamir ederken düşen işçi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.