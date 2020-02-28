YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep Ticaret Odası’ndan İdlip saldırısına kınama

Gaziantep Ticaret Odası’ndan İdlip saldırısına kınama

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.02.2020 19:02 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Odası başkanları, yayımladığı mesaj ile İdlib’de Türk askerlerine düzenlenen hain saldırıyı kınayarak, "Devletimizin, milletimizin ve şanlı ordumuzun yanındayız" ifadelerini kullandı.GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yayımladığı mesajda, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü, sınır güvenliğinin sağlanması ve Suriye’de barış ve huzurun temini amacıyla İdlib’te bulunan Türk askerlerine yönelik haince düzenlenen hava harekatı sonrası 33 askerimizin şehit olduğunu hatırlatarak, saldırıya tepki gösterdi.

Gaziantep Ticaret Odası’ndan İdlip saldırısına kınama

Gaziantep Ticaret Odası başkanları, yayımladığı mesaj ile İdlib’de Türk askerlerine düzenlenen hain saldırıyı kınayarak, "Devletimizin, milletimizin ve şanlı ordumuzun yanındayız" ifadelerini kullandı.
GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yayımladığı mesajda, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü, sınır güvenliğinin sağlanması ve Suriye’de barış ve huzurun temini amacıyla İdlib’te bulunan Türk askerlerine yönelik haince düzenlenen hava harekatı sonrası 33 askerimizin şehit olduğunu hatırlatarak, saldırıya tepki gösterdi. Teymur ve Yıldırım’ın ortak mesajında, "Mehmetçiklerimize düzenlenen haince saldırı sonrası 33 askerimizin şehadet haberini üzülerek aldık. Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bu melun saldırıyı kınıyor, Aziz Milletimize sabırlar diliyoruz. Bölgede bulunan askerlerimiz bir taraftan vatanımızın bölünmez bütünlüğünün korunması, sınır güvenliğimizin sağlanması için görev yaparken diğer taraftan o bölgede yaşayanların huzur ve güvenliğini de temin ediyor. Bu misyonu üstlenen Mehmetçiklerimizin, ordumuzun, devletimizin ve milletimizin yanındayız. Üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmeye hazırız. Bu olaylar gösteriyor ki milletçe kenetlenmek ve bir olmak zorundayız. Türkiye şu anda zorlu bir süreçten geçiyor. Bu süreci hep birlikte, ortak hareket ederek atlatacağız. İdlib şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

AFAD gönüllülerine ’Gönüllü’ amatör telsiz eğitimi

AFAD gönüllülerine ’Gönüllü’ amatör telsiz eğitimi

2 çocuk babası adam inşaat alanında ölü bulundu

2 çocuk babası adam inşaat alanında ölü bulundu

Adana’da 738 polisle uygulama

Adana’da 738 polisle uygulama

Kayserispor’da kapılar kapandı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Gaziantep Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
05:38
Sabah
06:57
Öğle
12:48
İkindi
15:58
Akşam
18:29
Yatsı
19:44

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Araban Eczanesi
Sehitkamil
Beyoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Elçin Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Tanrıaşıkı Eczanesi
Sehitkamil
Zeytinli Eczanesi
Sehitkamil
Deniz Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak

Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

Başkanlar kültür şehri Gaziantep için sahadalar

Başkanlar kültür şehri Gaziantep için sahadalar

1 Mayıs Kutlamalarında Bayrak Gerginliği

1 Mayıs Kutlamalarında Bayrak Gerginliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.