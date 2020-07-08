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Gaziantep Üniversitesinden Kovid-19 tedavi sürecine katkı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.07.2020 17:10 | Son Güncelleme

Üniversite bünyesindeki Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine "Patojenlerden arındırılmış immün plazma tedavi üretim sistemi" kurulacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Türk Kızılay iş birliğinde üniversite hastanesinde "Patojenlerden arındırılmış immün plazma tedavi üretim sistemi" kurulması amacıyla protokol imzalandı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) başlaması üzerine daha önce İstanbul ve Ankara'da oluşturdukları üretim sistemini, Gaziantep'te vakaların artması nedeniyle hastanelerinde de kurduklarını söyledi.

Gaziantep'te vakaların arttığına dikkati çeken Gür, hastanede patojenlerden arındırılmış plazma ile tedaviye başlanacağını kaydetti.

B2 vitamini ile patojen inaktivasyonu yapan sistemin GAÜN'de kurulduğunu ifade eden Gür, şunları kaydetti:

"Patojenlerden, diğer zararlılardan arındırılmış, daha güvenli kanla tedavi yapıyoruz. Bu da Türkiye açısından önemli gelişme. İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü protokolü burada yaptık. Donör alma yetkisi sadece Kızılay'da. Ortak protokolle Kızılay kan aldığı zaman bize gönderiyor. Biz burada patojenlerden arındırdıktan sonra bu bölgede ihtiyaç olan hastanelerde plazma tedavisini yaptırmış olacağız. Yoğun bakımda sorunlu olan hastalara plazma tedavisi gerektiği takdirde patojenlerden arındırılmış olarak daha güvenli sistemle plazma tedavisi yapacağız."

Kovid-19 hastalığını yenen 35 yaşındaki Hasan Çokgezen'in ikinci kez plazma bağışçısı olduğunu belirten Gür, bu vesileyle, Kovid-19 geçirmiş uygun donörlerin verici olması çağrısında bulundu.

Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım da Gaziantep'te Kovid-19 risk oranının artmasının yanı sıra iyileşme oranın da arttığını kaydetti.

Gönüllü bağışçılara ihtiyaçları olduğunu dile getiren Yıldırım, "Buradaki projeler gönüllülerimizin vereceği bağışlara bağlı. Türkiye'de üç ayrı noktada plazma üretim merkez kuruldu. GAÜN ile birlikte pandemi döneminde güzel iş birlikleri yaptık, devam da edeceğiz. Gönüllülerimize çok teşekkür ederim. Temizlik, mesafe ve maske kullanımını ihmal etmeyelim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

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