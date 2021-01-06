Gaziantep Valiliği bir şirkete usulsüz şekilde ihale verildiği iddialarını yalanladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği, kentteki bir siyasi partinin il gençlik kolları başkanının ortaklarından olduğu şirkete usulsüz şekilde ihale verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan haberlerde "ihalelerin bahse konu kişinin İl Gençlik Kolları Başkanı olması nedeniyle kendisine verildiği" şeklinde bir imada bulunulduğu ve "Başkana Valilikten ve Belediyeden İhale Yağmış" şeklinde başlık kullanılarak kurumlarının yıpratmaya yönelik bir algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

İddialara konu ihalelerin "açık ihale usulü" ile yapıldığı ve bu ihaleye bütün firmaların bir engel olmaksızın katılabildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede Valiliğimizin ihaleye katılmak isteyen firmaları seçmesi mümkün değildir. İhaleye, istenilen başvuru niteliklerine sahip olan ve usulüne uygun olarak teklif veren adaylar arasından en avantajlı teklifi veren firma saptanarak ihale süreci tamamlanmaktadır. Açık ihale yönteminde teklifler kapalı zarf içinde hazırlanarak idareye verilir. İhale süreci tüm katılımcıların bilgisi dahilinde ve tamamen şeffaf ve rekabet koşullarının açık olduğu bir şekilde ilerlemektedir. Bahse konu firma, Valiliğimizden 2017 ve 2018 yıllarında iki farklı yapım işi ihalesini kazanmıştır. İhalelerin ikisi de 'açık ihale' yöntemiyle yapılmış olup, 2017 yılında yapılan ihalede kırım oranı yüzde 27,65, 2018 yılında yapılan ihalede kırım oranı yüzde 20,11 olarak gerçekleşmiştir. Yani firma tarafından verilen ihale teklifi, yaklaşık maliyetin altında gerçekleşmiştir."