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Gaziantep Valiliğinden "bakkal alışveriş çeki" miktarıyla ilgili açıklama:

22.04.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Her bir aileye verilebilecek destek miktarı 100 TL değil, 500 TL olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında Valiliğimiz tarafından yapılan planlama ile yaklaşık olarak 15 milyon civarında bir bütçe ile 40 bin aileye ulaşmak ve hayırseverlerimizin desteği ile ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları aktarmak hedeflenmektedir"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliğinden ihtiyaç sahibi ailelere yönelik "bakkal alışveriş çeki" miktarının 100 değil 500 lira olduğu, hayırseverlerin desteğiyle yaklaşık 15 milyon lira civarında bütçe ile 40 bin aileye ulaşılmasının hedeflendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, her ailenin ihtiyaç durumuna göre 100 liralık alışveriş çeklerinden birden fazla dağıtılacağının duyurulmasına rağmen bazı basın organlarında 100 lira tutarında dağıtılan çeklerin bir ailenin ihtiyaçlarını gidermeyeceği yönünde haberlerin yer alması üzerine tekrar açıklama yapılması ihtiyacı doğduğu ifade edildi.

Proje kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak alışveriş çeklerinin her bir ailenin çocuk sayısına ve ihtiyaca göre 5 adete kadar verilebileceği aktarılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Bu çerçevede her bir aileye verilebilecek destek miktarı 100 TL değil, 500 TL olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında Valiliğimiz tarafından yapılan planlama ile yaklaşık olarak 15 milyon civarında bir bütçe ile 40 bin aileye ulaşmak ve hayırseverlerimizin desteği ile ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları aktarmak hedeflenmektedir. Alışveriş çekleri ile verilen mali destek kamu kaynağı değildir. Hayırseverlerin Valiliğimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı bağış meblağlarından oluşmaktadır."

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