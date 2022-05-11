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Gaziantep Valiliğinden DEVA Partisinin miting talebine ilişkin açıklama:

11.05.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"15 Temmuz Demokrasi Meydanı sadece seçim dönemlerinde siyasi parti başkanları tarafından kullanılmaktadır. İddialara konu edilen ve onay verildiğine dair basına yansıyan belge fotoğrafları gerçeği yansıtmamakta olup, söz konusu belge fotoğrafları ile ilgili 'evrakta sahtecilik' suçundan suç duyurusunda bulunulacaktır"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisinin miting talebine ilişkin basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın mecralarında bir siyasi partinin miting yapmak üzere Demokrasi Meydanı'nın tahsis edilmesini istediği ve kendilerine önce olumlu cevap verildiği, sonrasında değiştirilerek başka bir alanın tahsis edildiğine yönelik iddialarla ilgili açıklama yapılması ihtiyacı doğduğu belirtildi.

"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na atıfta bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açık yer toplantı alanları ve yürüyüş güzergahları, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcilerinin, güzergahın geçeceği il ve ilçe belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak her yıl ocak ayında Valiliğimiz tarafından belirlenmektedir. 17 Ocak’ta ve 47753 sayılı olur ile açık yer toplanma alanı olarak Çakmak Mahallesi Tur Otobüsleri Park Alanı belirlenmiş ve Valiliğimiz resmi web adresinden ilan edilmiştir. Demokrasi ve Atılım Partisinin 29 Nisan'da yapmış olduğu bahse konu açık hava mitingi başvurusu da bu minvalde değerlendirilerek 5 Mayıs'ta kendilerine durumu açıklayan resmi cevabi yazı tebliğ edilmiştir. 5 Mayıs'ta Demokrasi ve Atılım Partisi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda miting yapılması istemi ile ilgili verilen Etkinlik Bildirimi yazısına da talebin uygun bulunmadığına dair cevap verilmiştir."

Partinin 10 Mayıs'ta tekrar Tur Otobüsleri Park Alanı'nda açık yer toplantısı yapmak üzere "Etkinlik Bildirimi" yazısı gönderdiği ve 11 Mayıs'ta bunun uygun bulunduğu aktarılan açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi Meydanı sadece seçim dönemlerinde siyasi parti başkanları tarafından kullanılmaktadır. İddialara konu edilen ve onay verildiğine dair basına yansıyan belge fotoğrafları gerçeği yansıtmamakta olup, söz konusu belge fotoğrafları ile ilgili 'evrakta sahtecilik' suçundan suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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