Gaziantep Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği, vatandaşları, yarından itibaren İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kuvvetli yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji verilerine göre yarın sabahtan itibaren İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kuvvetli yağış, il merkezinde ise yağış beklendiği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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