Gaziantep Valisi Davut Gül'den Kovid-19'a karşı aşı çağrısı:

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Kovid-19'a karşı aşı çağrısında bulundu.

Vali Gül, yazılı açıklamasında, Kovid-19 tehlikesinin henüz geçmediğini hatırlattı.

Avrupa'daki birçok ülkenin tekrar kapanmaya başladığını anımsatan Gül, "Şehrimizi ve kendimizi korumamız gerekiyor. Omicron varyantı riski nedeniyle, aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenlerin hatırlatma dozunu yaptırmalarını önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.



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