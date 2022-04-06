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Gaziantep Valisi Gül, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Valisi Gül, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gül, mesajında, "1920 yılından beri dünyaya sesimizi duyuran Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ise AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı 102 yıldır Anadolu'nun sesini dünyaya duyuruyor. Nice yüz yıllara." değerlendirmesinde bulundu.

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