Gaziantep Valisi Gül, Cerablus'ta incelemelerde bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Cerablus kentinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinde devam eden yatırımları yerinde inceleyen Gül, ardından Cerablus'a geçti.

Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırdığı Cerablus'ta inceleme ve temaslarda bulunan Gül, İnsani Yardım Koordinasyon Merkezinde yetkililerden bilgi aldı.

Gül'e, ziyaretlerinde, Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile Karkamış Kaymakamı Emin Bağlı da eşlik etti.

