Gaziantep Valisi Gül, yeni yılı görev başında karşılayan personeli ziyaret etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni yıla görev başında giren polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Şahinbey Şehit Ekrem Kurtoğlu Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret eden Gül, burada yaptığı konuşmada, kentte polis ve jandarma olarak toplam 4 bin personelin bu gece görev yaptığını belirtti.

2021 yılını kazasız belasız atlattıklarını ifade eden Gül, "İnşallah bu gece ve bundan sonraki süreci de kazasız belasız atlatacağız. İçişleri Bakanlığımızın yılbaşı tedbirleri vardı. Gaziantep'te emniyet ve jandarma boyutu ile 4 bin civarında mesai arkadaşımız bu gece görev yapacak. Bunun yanında İtfaiye, zabıta ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere 24 saat bütün hizmetler devam edecek. Şu anda da görevli personelimizi ziyaret ediyoruz. Onların yeni yıllarını tebrik ederek, iş ve işlemleri denetlemiş oluyoruz." diye konuştu.

Personelin yeni yılını da tebrik eden Vali Gül'e, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan eşlik etti.

