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Gaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 konusunda "rehavete kapılmama" uyarısı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.12.2020 09:51 | Son Güncelleme

Gaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 konusunda "rehavete kapılmama" uyarısı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının düşmesiyle alakalı "rehavete kapılmama" uyarısı yaptı.

Gül, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Gaziantep'te günlük vaka sayısında yüzde 35 oranında düşüş yaşandığı" yönündeki paylaşımı alıntılayarak şunları kaydetti:

"Gaziantep'te bu tablonun kahramanları siz değerli hemşehrilerimizsiniz. Sizlere sonsuz teşekkür ederim ama rehavete kapılırsak 2 hafta sonra en çok vakası olan 5 ilden birisi oluruz! Lütfen aynı kararlılıkla 45 gün daha dişinizi sıkınız! Çoğu gitti azı kaldı."

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