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Gaziantep ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.04.2020 18:06 | Son Güncelleme

Gaziantep ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamındaki çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kent merkezinde bazı caddelerin araç trafiğine kapatılarak, vatandaşlarda rastgele ateş ölçümü yapılacağını belirtti.

Gül, yaptığı açıklamada Karagöz, Gaziler, İnönü ve Hoşgör Caddelerinin yarın saat 09.00 itibarıyla araç trafiğine kapanacağını duyurdu.

Güvenlik güçlerince, vatandaşların kimlik kontrolü ve ateş ölçümünün yapılacağını kaydeden Gül, caddelerin yoğunluğa göre geçici olarak yaya trafiğine de kapatılabileceğini aktardı.

- Adıyaman

Adıyaman'da din görevlileri, Kovid-19 ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına moral için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline tatlı ikramında bulundu.

Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Yakup Çelik, yaptığı açıklamada, tatlı ikramında bulunan İl Müftülüğü görevlilerine teşekkür ederek, hastanedeki personelin özveriyle çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Bu arada, işçi olarak çalıştıkları Karadağ'dan yurda getirilen 492 Türk vatandaşının, Adıyaman'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Safvan Bin Muattal Yurdu'ndaki karantina süreci de devam ediyor.

- "Devletimle gurur duydum"

Yurtta gözlem altında tutulanlardan inşaat işçisi Muhammed Topalsoy kaldığı odada çektiği videoyu paylaşarak, kendilerine sağlanan imkanlar için tüm devlet yetkilileri ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Geldiğimizde bütün her şey eksiksiz bir şekilde hazırdı. Yani şöyle anlatabilirim, iğneden ipliğe, tırnak makasından diş fırçasına, havlusundan seccadesine kadar her şey eksiksiz bir şekilde hazırlanmış ve odalara bırakılmış. Odalar tertemiz, hijyen birinci sınıf ve günde 3 öğün yemeğimiz kapıya kadar geliyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten vatanımla, ülkemle ve devletimle gurur duydum. Sağolun, var olun. Allah devletimize zeval vermesin."

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Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 Gaziantep Gaziantep Valisi Davut Gül yeni tip koronavirüs

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Gazikent Şifa Eczanesi
Sehitkamil
Halil İbrahim Eczanesi
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