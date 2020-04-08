Gaziantep ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri

Bu arada, işçi olarak çalıştıkları Karadağ'dan yurda getirilen 492 Türk vatandaşının, Adıyaman'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Safvan Bin Muattal Yurdu'ndaki karantina süreci de devam ediyor.

Güvenlik güçlerince, vatandaşların kimlik kontrolü ve ateş ölçümünün yapılacağını kaydeden Gül, caddelerin yoğunluğa göre geçici olarak yaya trafiğine de kapatılabileceğini aktardı.

- "Devletimle gurur duydum"

Yurtta gözlem altında tutulanlardan inşaat işçisi Muhammed Topalsoy kaldığı odada çektiği videoyu paylaşarak, kendilerine sağlanan imkanlar için tüm devlet yetkilileri ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Geldiğimizde bütün her şey eksiksiz bir şekilde hazırdı. Yani şöyle anlatabilirim, iğneden ipliğe, tırnak makasından diş fırçasına, havlusundan seccadesine kadar her şey eksiksiz bir şekilde hazırlanmış ve odalara bırakılmış. Odalar tertemiz, hijyen birinci sınıf ve günde 3 öğün yemeğimiz kapıya kadar geliyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten vatanımla, ülkemle ve devletimle gurur duydum. Sağolun, var olun. Allah devletimize zeval vermesin."

