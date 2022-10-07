Gaziantep ve Adıyaman'da yüksek teknoloji yatırımları için 40 milyon lira devlet desteği

GAZİANTEP (AA) - KEMAL KARAGÖZ- İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), imalat sanayinde (makine, metal, bilişim, medikal, savunma, teknik tekstil) yenilikçi, nitelikli ve katma değeri yüksek bir üretim yapısına geçişin sağlanması için sanayicilere 40 milyon lira destek verecek.

"Yaşam Kalitesi Yüksek, Beşeri Sermayesi Güçlü, Rekabetçi ve Yenilikçi, Orta Doğu'nun Çekim Merkezi İpekyolu" hedefiyle çalışmalarına devam İKA, kurulduğunu günden bu yana Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te 1080 projeyle 468 milyon liralık yatırım hacmi oluşturdu.

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünde faaliyetlerini gösteren İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak bölgedeki imalat sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamak amacıyla imalat sanayi dönüşüm programını başlattıklarını söyledi.

Programın temel amacının özellikle Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te orta, orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin üretimini artırmak olduğunu ifade eden Akyılmaz, "Amacımız, bölgemizde üniversite sanayi iş birliklerini geliştirmek. Yine Ar-Ge çalışmalarını artırarak teknoloji odaklı ürünlerin üretim miktarını ve çeşitliliğini artırmak." dedi.

Program kapsamında ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile iş birliğinde bölgedeki dönüşüme öncülük yapacak sektörlerin başında gelen makine ve metal sektöründe yerinde analiz çalışması yaptıklarını anımsatan Akyılmaz, bu çalışmayla birlikte Gaziantep ve Adıyaman'da üretilebilecek yüksek katma değerli ürünlerin ve yatırımların envanterini çıkardıklarını kaydetti.

- "40 milyon liralık desteği sanayicilerimizin kullanımına açtık"

Yapılan çalışmalar sonucunda Gaziantep imalat sanayisinin bu konuda önemli yeterliliğe sahip olduğunu fark ettiklerini dile getiren Akyılmaz, şöyle konuştu:

"Bunun üzerine projeler geliştirdik. Öncelikle firmalarımızın bu konudaki farkındalığını artırmaya çalıştık. Teknik ziyaretlerle İstanbul ve Ankara'daki önemli teknoloji firmalarını ziyaret ettik. Daha sonra ulusal ve uluslararası düzeydeki teknoloji firmalarını Gaziantep'e davet ederek burada tedarik zirveleri yaptık. Önemli bir network oluşturduk. Şimdi de yaptığımız saha çalışmaları sonucunda Gaziantep'te üretilebilecek yüksek teknoloji ürünlerin ve yüksek teknolojik yatırımların gerçekleşmesi amacıyla İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak 40 milyon liralık desteği bölgemizdeki sanayicilerimizin kullanımına açtık. Bu çağrı kapsamında KOBİ'ler yararlanıcı olabilecekler. 21 Kasım'da başvurusu bitecek olan bu süreç şu anda devam ediyor. Tüm KOBİ'lerimizi özellikle yüksek teknoloji ürünler üretmek isteyen veya yeni yüksek teknoloji odaklı yatırımlar yapmayı planlayan firmalarımızın müracaat etmelerini bekliyoruz."

- "Gaziantep'te birçok alanda üretim ve yatırım başlayacak

Firmaların minimum 500 bin maksimum 2,5 milyon liralık finansman desteği alabileceğine işaret eden Akyılmaz, projelerin sonuçlanmasıyla birlikte Gaziantep'te imalat sanayisinde çok ciddi bir dönüşümün olacağını ümit ettiklerini aktardı.

Akyılmaz, şöyle devam etti:

"Gaziantep'te artık savunma sanayisinde, medikal sanayide, yazılımda, siber güvenlik alanında ve diğer yüksek teknoloji alanlarda üretimlerin ve yatırımların başlayacağını düşünüyoruz. Öncelikle çağrı rehberimizde iki önemli husus var. Birincisi Gaziantep'teki firmaların yeteneklerine bağlı olarak üretilebilecek yeni ürünlerin listesi var. Hem o ürünleri üretmek isteyen firmalara destek verebileceğiz hem de çağrı rehberinde yer alan Gaziantep'te yapılabilecek yüksek katma değerli yatırımlar önerileri var. KOBİ'lerimizin bu yatırım önerilerini ve ürün önerilerini de dikkate alarak başvuru sürecini değerlendirmelerini tavsiye ediyorum."

- "Bu programı Gaziantep ve Adıyaman'da uygulayacağız"

Gaziantep'in artık yüksek teknoloji ürünlerde de uluslararası küresel ticarette rekabet avantajı sağlayarak dünyada bir marka haline geleceğini dile getiren Akyılmaz, şunları söyedi:

"Burada biz sanayicilerimiz ve paydaşlarımızla beraber katkı sunmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Finansman maliyetli destek programı 26 Eylül'de başladı ve 21 Kasım 2022'de sona erecek. Burada 40 milyon liralık destekle sanayicilerimizin yüksek teknolojili ürün üretmek için 200 milyon liralık finansmana erişim imkanı sunacağız. Bu da ekosistem için ciddi bir kaynak. Özellikle finansman maliyetlerinin yüksek olduğu ortamda ciddi bir avantaj sağlayacak. Bu programı Gaziantep ve Adıyaman'da uygulayacağız."

