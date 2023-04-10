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Gaziantep ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

10.04.2023 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa'da etkinliklerle kutlanıyor.

Gaziantep ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve beraberindeki emniyet mensuplarını kabul etti.

Vali Gül, personelin Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliğinin bahçesinde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, Yeni Mezarlık'taki şehitlikte devam etti.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törende İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından anıta çelenk bıraktı.

Katılımcılar, daha sonra şehitliğe de ziyarette bulunarak dua etti.

KİLİS

Kilis'te Asri Mezarlık Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından dua edildi.

Ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Cumhuriyet Meydan'ında düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenler sona erdi.

Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, emniyet amirleri, polis memurları, askerler ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

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