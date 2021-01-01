Gaziantep ve çevre illerde yeni yılın ilk gününde sokaklar sessiz

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te cadde ve sokaklar, 2021'in ilk gününde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

Gaziantep'te daha önce vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Karagöz Caddesi, Muammer Aksoy Bulvarı, Demokrasi Meydanı ile Seferpaşa Mahallesi sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, ana arterler ve kavşaklarda önlem alırken, trafiğe çıkan sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

- Malatya

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü.

Cadde ve sokakların boş olduğu kentte araç sürücüleri ve vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi, güvenlik taramaları yapıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentte başta Atatürk, GAP, İpekyol, Necmettin Cevheri bulvarları olmak üzere en sakin günlerden biri yaşanıyor.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların izin belgeleri incelendi.