Gaziantep ve Kahramanmaraş valileri kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül ile Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni yıl dolayısıyla kentteki filyasyon ve emniyet görevlilerini ziyaret etti.

Gül, Şehitkamil ilçesindeki 119 Nolu Sosyal Tesisleri'nde faaliyetlerini sürdüren filyasyon ekiplerini ziyarette etti.

Sağlık çalışanlarıyla bir süre sohbet eden ve yeni yılını kutlayan Gül, daha sonra Şehitkamil ilçesindeki Durmuş Fikret Aykaç İbrahimli Polis Merkez Amirliği ve Şahinbey ilçesindeki Şehit Ekrem Kurtoğlu Polis Merkez Amirliği'ne geçti. Buradaki polislerle sohbet eden Gül, polislerin yeni yılını kutladı.

Vali, Gül, ziyaretlerin ardından gazetecilere, yeni yılın sağlım ve mutluluk getirmesini diledi.

Kentte 2020 yılında önemli olağanüstü bir kaza veya belanın yaşanmadığını ifade eden Gül, "2021 yılı inşallah daha iyi olacak. 2020'de bütün önceliğimiz salgındı. O tedbirler aşı çalışmaları ve salgın tedbirlerin yaygınlaşmasıyla inşallah bir veya iki ay içerisinde normalleşecek." dedi.

Ekiplerin görevlerinin başında olduğunu kaydeden Gül, şöyle devam etti: