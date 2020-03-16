GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar sürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı bütün birimlerde başlatılan hijyen seferberliği kapsamında, toplam 250 kişinin yer aldığı 25 ekip, Zeugma Müzesi başta olmak çeşitli müze ve mekanların temizliği ile Engelsiz Yaşam Merkezi ve bağlı servis araçlarının dezenfeksiyonunu da düzenli olarak yapıyor.

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de parklarda, sosyal tesislerde ve camilerdeki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), idari hizmet binası da özel dezenfektanlarla ilaçlandı.

İlaçlama çalışmalarının yanı sıra hizmet binasının tüm katlarına, girişlerin bulunduğu tüm noktalara ve satış salonlarına da hijyen amaçlı el dezenfektanları konuldu.

Nurdağı ilçesinde belediye tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarıyla cadde ve sokaklarda yapılan dezenfeksiyon çalışması da devam ediyor.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı belediye olarak gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "Virüsün yayılmaması ve halkımızın sağlığını tehdit etmemesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.