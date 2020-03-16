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Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.03.2020 17:07 | Son Güncelleme

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar sürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı bütün birimlerde başlatılan hijyen seferberliği kapsamında, toplam 250 kişinin yer aldığı 25 ekip, Zeugma Müzesi başta olmak çeşitli müze ve mekanların temizliği ile Engelsiz Yaşam Merkezi ve bağlı servis araçlarının dezenfeksiyonunu da düzenli olarak yapıyor.

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de parklarda, sosyal tesislerde ve camilerdeki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), idari hizmet binası da özel dezenfektanlarla ilaçlandı.

İlaçlama çalışmalarının yanı sıra hizmet binasının tüm katlarına, girişlerin bulunduğu tüm noktalara ve satış salonlarına da hijyen amaçlı el dezenfektanları konuldu.

Nurdağı ilçesinde belediye tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarıyla cadde ve sokaklarda yapılan dezenfeksiyon çalışması da devam ediyor.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı belediye olarak gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "Virüsün yayılmaması ve halkımızın sağlığını tehdit etmemesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Gaziantep Toptancılar Merkezi'nde yeterli stok mevcut"

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldım da yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse ilişkin resmi olmayan kaynaklardan yayılan bazı haberlerin vatandaşları paniğe sevk ettiğini aktararak, gıda ürünlerinin tükendiği söylemlerinin de asılsız haberlerden biri olduğunu belirtti.

Tüm dünya toplumlarının koronavirüsle mücadele ettiğini anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yaşamın tüm alanlarını etkileyen bu zorlu süreçte ne yazık ki insan sağlığını ve toplumsal huzuru hiçe sayarak iş etiğine yakışmayacak şekilde davranan firmalar olduğunu görüyoruz. Stoğun tükendiği iddiaları ile haksız fiyat artışları yaparak vatandaşı mağdur etmekteler. Tüm vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Gıda ürünlerinde herhangi bir sıkıntı yok, Gaziantep Toptancılar Merkezi'nde (GATEM) yeterli stok mevcut."

Ticaret İl Müdürlüğünün sıkı denetimlerle haksız fiyat artışlarını tespit ettiğini aktaran Yıldırım, "Fahiş fiyata ürün satanları Alo 175 Tüketici Danışma Hattına bildirebilirsiniz veya Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden Ticaret Bakanlığının ilgili birimine iletebilirsiniz. Oda ve Borsalar olarak da bize intikal eden şikayetleri disiplin kurallarımız çerçevesinde değerlendirip gerekli prosedürleri uygulayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- Kahramanmaraş'ta adliye ve cezaevleri dezenfekte edildi

Kahramanmaraş'ta da Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında çalışan personellerin yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölümler dezenfekte edildi.

Kahramanmaraş Adliyesi ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında, İl ve İlçe Seçim Kurulu binası, Aksu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Türkoğlu 1 ve 2 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ile Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu bina ve eklentilerinde de hijyen çalışmaları yapıldı.

Yoğunluğun yaşandığı birimlere ise maske, el dezenfektanı, steril eldiven dağıtımı yapıldı. Adliye çalışanları virüsten korunma yöntemlerine ilişkin mesajlarla bilgilendirildi.

Dulkadiroğlu Belediyesince de hizmet binaları, sosyal tesisler, gençlik merkezi, müzeler ve konakların dezenfekte işlemlerinin yapıldı.

Onikişubat Belediyesi ekipleri de semt pazarlarında eldiven ve maske dağıtımı gerçekleştirmeye başladı.

Ekipler, Elbistan ilçesindeki Ulu Camisi, Çarşı Atik Camisi ve Himmet Baba Camisi'nden başlayarak ilçedeki bütün camilerde ilaçlama çalışması yaptı.

Bu arada Elbistan Belediyesi bünyesindeki toplu kullanım alanları da geçici olarak kapatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Kahramanmaraş koronavirüs önlemleri

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