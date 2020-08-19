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Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.08.2020 14:13 | Son Güncelleme

Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sağlık için, hepimiz için" sloganıyla denetim gerçekleştirildi.

Gaziantep'teki denetimlere katılan Vali Davut Gül, Karagöz Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret ederek, esnafa tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, maske dağıttı.

Gül, denetimler sırasında gazetecilere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde denetimler gerçekleştirildiğini belirtti.

Kamu kurum ve kuruluşlarının sahada denetimler gerçekleştirdiğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Şehrimiz daha kontrollü hale gelecek. Vatandaşlardan beklentimiz kurallara uymaları. Maskeyi sadece denetimlerde gösterirse sonuç alamayız. Kendi sağlıkları için maske takmalı, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmeliyiz. Gaziantep her geçen gün bu kurallara uyuyor. Kurallara uyma oranı artıyor. Biz de denetimler sırasında tekrar hatırlatıyoruz. Girdiğimiz dükkanlarda esnafın sıkıntısı yok. Şehir normalleşirse ticaret normalleşir. Bundan da esnaf istifade edecek. "

Kentteki Kovid-19 tedbirlerine değinen Gül, 65 yaş üstü vatandaşların düğüne gitmelerinin yasaklandığını, pazar ve toplu taşıma araçları kullanımları yönünde sınırlamalar getirildiğini anımsattı.

Denetimlerin ardından vatandaşlarla da sohbet eden Gül, maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda tavsiyelerde bulundu.

- Malatya

Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine katıldı.

İnönü Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden Baruş, esnafı Kovid-19 tedbirlerine uymaları hususunda uyardı.

Caddede bir süre vatandaşlarla sohbet eden Baruş, 65 yaş ve üssü vatandaşlardan ise zorun olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.

Baruş, denetlemeler sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına mutlaka riayet edilmesi gerektiğini söyledi.

Polis ve jandarma araçlarından sürekli 'zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkılmaması' yönünde anonslar yapıldığına işaret eden Baruş, "Sokakta amaçsızca gezmek, kalabalık oluşturmak, başka insanların sağlığını tehdit etmek demek. Lütfen buna dikkat edelim. Malatya olarak kritik bir aşamadan geçiyoruz, vaka sayıları ve hasta sayıları arttı. Hastanelerde sağlık görevlilerimiz zorlanıyor. Her gün hastane önüne yüzlerce vatandaşın test yaptırmak için gelmesi bizi üzüyor. Bunun sebebi, maske, sosyal mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına yeterince riayet etmemek." ifadelerini kullandı.

Denetime İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit ile İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli katıldı.

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