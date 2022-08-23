YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazası mağduru ailelere yönelik destek çarşamba akşamına kadar hesaplara yatırılacak

Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazası mağduru ailelere yönelik destek çarşamba akşamına kadar hesaplara yatırılacak

23.08.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 50 bin liralık desteği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden ödenecek

YEŞİM SERT KARAASLAN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Gaziantep ve Mardin'de pazar günü yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin ailelerine verilecek 50'şer bin liralık destek, 24 Ağustos Çarşamba akşamına kadar hesaplara yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşmasında, söz konusu kazalarda ciddi mağduriyetlerin söz konusu olduğunu ifade etmişti.

Erdoğan, "Bunun için de gerek devlet olarak 250 (bin lira) artı 50 (bin lira) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, bunun yanında firma 250 (bin lira) de onların desteğiyle bu olayda hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine bu desteği sağlamış oluyoruz." açıklamasını yapmıştı.

AA muhabirinin bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yapacağı 50 bin liralık destek ödemesi, kazalarda mağdur olan ailelerin hesaplarına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 24 Ağustos Çarşamba günü tek seferde yatırılacak.

Süreci, ailelerin bulundukları ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yürütecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da sahte içki imalatı için hazırlanan 3 ton 140 litre etil alkol ele geçirildiAnkara'da sahte içki imalatı için hazırlanan 3 ton 140 litre etil alkol ele geçirildi
Sivas'ta sağanak etkili olduSivas'ta sağanak etkili oldu
Antalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çalan 5 kişi yakalandıAntalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çalan 5 kişi yakalandı

Ankara Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:29
Sabah
06:01
Öğle
12:56
İkindi
16:41
Akşam
19:42
Yatsı
21:08
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Sayı ikiye katlandı! Porno...

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Sayı ikiye katlandı! Porno...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.