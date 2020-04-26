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Gaziantep ve Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.04.2020 16:53 | Son Güncelleme

Gaziantep ve Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik 23 ve 25 Nisan'da yaptığı denetimlerde, kurallara uymayan 8 bin 878 kişi ve 97 iş yerine idari yaptırım uygulandı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince, evlerinden çıkamayan 1700 aileye sıcak yemek, ihtiyaç sahibi 65 bin aileye ise gıda paketi verildi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Vefa Sosyal Destek Grupları, ramazan ayının başlaması ve sokağa çıkma yasağı uygulanması nedeniyle ihtiyaç sahiplerine hizmete devam ediyor.

Sahur vaktinde de faaliyetlerini sürdüren gruplar, talep eden vatandaşların ekmeklerini, sahur vaktinde de evlerine ulaştırdı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından temin edilen maskeler, ilçelerin ihtiyacına göre paketlenerek kaymakamlıklara teslim ediliyor. İlçelere gönderilen 130 bin maske yarından itibaren Vefa Sosyal Destek Gruplarınca dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan raporlu hastaların ilaçlarını temin etti, hastaneden taburcu edilen vatandaşların evlerine ulaşmalarını sağladı, çektikleri maaşları sahiplerine teslim etti.

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Gaziantep koronavirüs Kovid-19 Şanlıurfa yeni tip koronavirüs

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Sehitkamil
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