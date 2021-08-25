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Gaziantep, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

25.08.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Gaziantep, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma hareketlerinin ardından güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenmanı kulüp başkanı Cevdet Akınal da izledi.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

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