Gaziantep, Yeni Malatyaspor maçına hazır

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas ve çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamladı. Gaziantep, Malatya'ya gidip kampa girecek ve maç saatini bekleyecek.



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