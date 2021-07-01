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Gaziantep, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

01.07.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekibi Gaziantep, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulübün tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Sabah 08.45'de başlayan antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

İdmanda koordinasyon çalışmaları ve fiziksel güç arttırıcı dayanıklılık koşuları gerçekleştirildi.

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