Gaziantep, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekibi Gaziantep, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulübün tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Sabah 08.45'de başlayan antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

İdmanda koordinasyon çalışmaları ve fiziksel güç arttırıcı dayanıklılık koşuları gerçekleştirildi.



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