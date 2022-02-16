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Gaziantep Yesemek Açık Hava Müzesi, binlerce turisti ağırladı! Görenleri mest etti

16.02.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Hitit dönemine ait eserlerin yer aldığı Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi’ni 2021 yılında 11 bin 500 kişi ziyaret etti.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere, ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Yesemek Mahallesi'nde 518 heykelin bulunduğu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan "Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi"ne ilginin sürdüğünü söyledi.

KAZILAR GEÇEN YIL YENİDEN BAŞLADI

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Bölgedeki kazıların 31 yıllık aranın ardından geçen yıl yeniden başladığını hatırlatan Çomak, "Yesemek'i geçen yıl 11 bin 500 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 2021 yılındaki ziyaretçi sayısının pandemi öncesi rakamlara ulaşması bizleri çok mutlu etti. İnşallah bu yıl 20 bin ziyaretçinin üstüne çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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