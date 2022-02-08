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Roma döneminden kalan Nekropol Alanı beyaza büründü! Ziyaretçileri manzarasıyla büyüledi

08.02.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Roma Dönemi'nden kalan Gelinler Dağı Nekropol Alanı kar örtüsüyle kaplandı. Her mevsim görülmeye değer bölge, tarihi açıdan da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Roma döneminden kalan Nekropol Alanı beyaza büründü! Ziyaretçileri manzarasıyla büyüledi

İlçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, içerisinde kaya mezarlarının yer aldığı 75 bin metrekarelik alanı kapsayan tarihi mekan, her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.Tarihi mirası ve coğrafi güzellikleriyle ilgi gören bölge, kar yağışıyla beyaza büründü.

KAR MANZARASI TARİHİ DOKUYLA BİRLEŞTİ

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Fotoğraf çektirip alanda tarihi yolculuğa çıkan ziyaretçilerden Buket Dilan, buranın görülmesi gereken tarihi bir mekan olduğunu söyledi. Bölgeyi her mevsim ziyaret ettiğini, bu alanın ise özelikle kış mevsiminde ayrı bir güzelliğe büründüğünü anlatan Dilan, "Tarihi açıdan oldukça önemli bir mekanın tanıtımı yapılarak daha çok bilinmesini sağlamak gerekiyor. Gerekli tanıtımlar yapıldığı zaman Hatay'a gelenler burayı ziyaret ettiklerinde oldukça beğenecekler. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz, muhakkak bu güzelliği gelip görsünler. Hatay sadece yeme içme olarak değil, gezilecek yerler açısından da çok güzel bir şehirdir. Kar manzarası tarihi dokuya daha güzel bir görüntü vermiş." diye konuştu.

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Melisa Erçin de beyaza bürünen bölgenin güzel bir seyir zevki verdiğini belirterek, "Altınözü ilçesi çok güzel bir yer, kış aylarında da gezilmeye değer bir ilçe. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum. Tarihi bir mekan kar yağışıyla oldukça hoş bir görüntü oluşturmuş." dedi.Arkadaşlarıyla bölgeyi ziyaret eden Reyhan Mansuroğlu, alanın kışın görülmeye değer olduğunu kaydetti.

(AA)

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Hatay
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