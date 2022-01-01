YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'e 5 bin hayvan kapasiteli modern barınak

Gaziantep'e 5 bin hayvan kapasiteli modern barınak

01.01.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçerisinde hastane, yazlık-kışlık barınma yerleri ve oyun alanları bulunacak 5 bin hayvan kapasiteli barınak 2 aya kadar açılacak - Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Türkiye'nin en güzel, en kaliteli, en içerikli ve en işlevsel hayvan barınağını hayata geçirmiş olacağız"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 15 bin metrekare alanda inşa edilen ve 5 bin hayvana hizmet verecek modern hayvan barınağı yaklaşık 2 ay sonra hizmete girecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine tüm canlılar için yaşam hakkının kutsal olduğunu söyledi.

Hayvan dostu bir şehir olmak için büyük gayret gösterdiklerini belirten Şahin tesisleşmenin öneminden bahsetti.

Türkiye'nin en modern ve kapsamlı barınağında sona yaklaştıklarını ifade eden Şahin şunları kaydetti:

"15 dönüm üzerinde içinde 6 ameliyathanenin olduğu, kum havuzları gibi özel yerler olan bir havyan barınağı olacak. Bütün bu çalışmayı yaparken STK'ler ile paylaştık. Onları buraya getirdik, yerinde inceledik beraber. Görüş önerilerini aldık, birlikte çalıştık ve tamamlanmak üzere. Burada alanında uzman kişiler çalışacak. İnanıyorum ki Türkiye'nin en güzel, en kaliteli, en içerikli ve en işlevsel hayvan barınağını hayata geçirmiş olacağız."

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesinin Gaziantep'te olduğunu hatırlatarak mevcut hayvan barınağındaki kapasitenin yeterli olmadığını söyledi.

Sokak hayvanlarına zaman gözetmeksizin hizmet verdiklerini belirten Özsöyler, "Kent genelinde yaklaşık 200 beslenme noktamız bulunmakta. Buralara bakım evinin araçlarıyla yemek ve su bırakıyoruz. Hayvanlar bizim takibimizde oluyor. Aşılarını ve diğer ihtiyaçlarını takip ediyoruz." dedi.

Özsöyler, yeni barınağı Burç Yazıbağı bölgesinde adeta modern bir hastane mantığıyla inşa ettiklerini ve hayvanların ihtiyaç duyacağı her şeyin burada olacağını dile getirdi.

Barınakta yazlık ve kışlık birimler bulunacağını ve her birimde yaklaşık 25 barınağın olacağını ifade eden Özsöyler, sokaktan aldıkları hayvanların tedavilerini de burada gerçekleştireceklerini kaydetti.

Hayvanlara en iyi hizmeti vermek için çaba gösterdiklerini aktaran Özsöyler şöyle devam etti:

"Burada bütün hayvanlara kemik, yumuşak doku, kısırlaştırma gibi bütün operasyonlar yapılacak, büyük kompleks bir ameliyathane olacak. Bunun yanında röntgen ve ultrason cihazımız olacak. Alanında uzman yaklaşık 15 veteriner hekimle burayı takip edeceğiz. Bölgenin en kapsamlı barınağı olacak. Eski barınak 3 bin 500 hayvana hizmet verecek kapasitedeydi. Yenisi 5 bin hayvana hizmet verecek kapasitede olacak. Hayvan parkı olacak, hayvanlarımız burada oyun oynayacaklar, sosyal donatı alanında stres atacaklar. Yazın güneşten kışın soğuktan koruyacak şekilde yaptık. 2 aya kadar hizmete sunacağız."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te spor tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu:Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te spor tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 1 Ocak Cumartesi

İmsak
06:11
Sabah
07:37
Öğle
12:39
İkindi
15:10
Akşam
17:31
Yatsı
18:52

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cumartesi

Alpay Eczanesi
Sehitkamil
Aydoğan Eczanesi
Sehitkamil
Günal Eczanesi
Sehitkamil
Hicran Eczanesi
Sehitkamil
Özbaydar Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Eczanesi
Sehitkamil
Alpaydın Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.