Gaziantep'e 5 bin hayvan kapasiteli modern barınak

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 15 bin metrekare alanda inşa edilen ve 5 bin hayvana hizmet verecek modern hayvan barınağı yaklaşık 2 ay sonra hizmete girecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine tüm canlılar için yaşam hakkının kutsal olduğunu söyledi.

Hayvan dostu bir şehir olmak için büyük gayret gösterdiklerini belirten Şahin tesisleşmenin öneminden bahsetti.

Türkiye'nin en modern ve kapsamlı barınağında sona yaklaştıklarını ifade eden Şahin şunları kaydetti:

"15 dönüm üzerinde içinde 6 ameliyathanenin olduğu, kum havuzları gibi özel yerler olan bir havyan barınağı olacak. Bütün bu çalışmayı yaparken STK'ler ile paylaştık. Onları buraya getirdik, yerinde inceledik beraber. Görüş önerilerini aldık, birlikte çalıştık ve tamamlanmak üzere. Burada alanında uzman kişiler çalışacak. İnanıyorum ki Türkiye'nin en güzel, en kaliteli, en içerikli ve en işlevsel hayvan barınağını hayata geçirmiş olacağız."

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesinin Gaziantep'te olduğunu hatırlatarak mevcut hayvan barınağındaki kapasitenin yeterli olmadığını söyledi.

Sokak hayvanlarına zaman gözetmeksizin hizmet verdiklerini belirten Özsöyler, "Kent genelinde yaklaşık 200 beslenme noktamız bulunmakta. Buralara bakım evinin araçlarıyla yemek ve su bırakıyoruz. Hayvanlar bizim takibimizde oluyor. Aşılarını ve diğer ihtiyaçlarını takip ediyoruz." dedi.

Özsöyler, yeni barınağı Burç Yazıbağı bölgesinde adeta modern bir hastane mantığıyla inşa ettiklerini ve hayvanların ihtiyaç duyacağı her şeyin burada olacağını dile getirdi.

Barınakta yazlık ve kışlık birimler bulunacağını ve her birimde yaklaşık 25 barınağın olacağını ifade eden Özsöyler, sokaktan aldıkları hayvanların tedavilerini de burada gerçekleştireceklerini kaydetti.

Hayvanlara en iyi hizmeti vermek için çaba gösterdiklerini aktaran Özsöyler şöyle devam etti:

"Burada bütün hayvanlara kemik, yumuşak doku, kısırlaştırma gibi bütün operasyonlar yapılacak, büyük kompleks bir ameliyathane olacak. Bunun yanında röntgen ve ultrason cihazımız olacak. Alanında uzman yaklaşık 15 veteriner hekimle burayı takip edeceğiz. Bölgenin en kapsamlı barınağı olacak. Eski barınak 3 bin 500 hayvana hizmet verecek kapasitedeydi. Yenisi 5 bin hayvana hizmet verecek kapasitede olacak. Hayvan parkı olacak, hayvanlarımız burada oyun oynayacaklar, sosyal donatı alanında stres atacaklar. Yazın güneşten kışın soğuktan koruyacak şekilde yaptık. 2 aya kadar hizmete sunacağız."

