Gaziantep'e inşa edilecek modern hayvan barınağı bölgedeki "patiler"e hizmet verecek

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, 15 bin metrekare alan üzerine kurmak için kolları sıvadığı kedi ve köpek barınağı, yerden ısıtmalı tasarımı ve su terapilerine kadar çok donanımlı yapısıyla bölge illerine hizmet edecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesinin Gaziantep'te olduğunu hatırlattı.

Hayvanat bahçesinin içinde şu an kedi ve köpek barınaklarının bulunduğunu ifade eden Özsöyler, bunun yanında sokak hayvanlarına da hizmet verdiklerini söyledi.

Özellikle kışın sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına hız verdiklerine belirten Özsöyler, şunları kaydetti:

"Gaziantep ve ilçelerinde geniş kapsamlı hizmet veriyoruz. Sokakta dolaşan başıboş kedi ve köpekleri getiriyoruz, burada gerekli tedavilerini yapıyoruz ve aldığımız bölgelere bırakıyoruz. Bunun yanında şehrin muhtelif yerlerinde beslenme noktaları oluşturduk. An itibarıyla kent genelinde 200 beslenme noktamız var. Arkadaşlarımız her gün buraya yemek ve su bırakıyor. 2020 yılında toplam 6 bin köpeğe dokunduk. Bunlardan 2 bin tanesine yuva bulduk ve sahiplendirdik."